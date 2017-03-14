Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Кокшетау внук украл у бабушки остатки пенсии

14 марта 2017, 12:44

Деньги ему были нужны для покупки спиртных напитков.


Акмолинские полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в краже денег у родной бабушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

82- летняя пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что родной внук украл ее пенсию.

Получив выплату, пожилая женщина потратила часть денег на продукты, оплатила необходимые услуги, а оставшиеся 10 000 тысяч тенге оставила у себя. По словам бабушки, раньше внук периодически воровал у нее деньги, но добродушная женщина прощала негодяя. Но, как показало время, выводов молодой человек для себя не сделал. Он так и не устроился на работу, злоупотреблял спиртными напитками, продолжал воровать деньги у своей бабушки.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Молодой человек не стал отрицать свою вину и во всем признался. По его словам, деньги ему были нужны для покупки спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.1 УК РК. Ведется следствие.

фото: FN24

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...