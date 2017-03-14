В Кокшетау внук украл у бабушки остатки пенсии
14 марта 2017, 12:44
Деньги ему были нужны для покупки спиртных напитков.
Акмолинские полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в краже денег у родной бабушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
82- летняя пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что родной внук украл ее пенсию.
Получив выплату, пожилая женщина потратила часть денег на продукты, оплатила необходимые услуги, а оставшиеся 10 000 тысяч тенге оставила у себя. По словам бабушки, раньше внук периодически воровал у нее деньги, но добродушная женщина прощала негодяя. Но, как показало время, выводов молодой человек для себя не сделал. Он так и не устроился на работу, злоупотреблял спиртными напитками, продолжал воровать деньги у своей бабушки.
Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Молодой человек не стал отрицать свою вину и во всем признался. По его словам, деньги ему были нужны для покупки спиртных напитков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.1 УК РК. Ведется следствие.
фото: FN24
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