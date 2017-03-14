В РК отмечается высокая смертоносность от травм, несчастных случаев и отравлений

Доклад министра здравоохранения страны Елжана Биртанова по поводу реализации госпрограммы "Денсаулык" был достаточно честным – из него следовало, что среднестатистический пациент по стране скорее жив, чем мертв, и даже идет на поправку. Но делает это медленнее, чем хотелось бы и чем в развитых странах.





"Основные показатели здоровья населения республики за прошедшее десятилетие имеют в целом положительную динамику, продолжительность жизни за последние десять лет увеличилась до 72 лет, однако в Организации Экономического сотрудничества и развития она превышает 80 лет, — сообщил Биртанов на заседании правительства во вторник.





— Материнская смертность снизилась в 3,5 раза за этот период, но даже сейчас она превышает почти в два раза показатели развитых стран. Несмотря на снижение в динамике, детская смертность, к сожалению, более чем в три раза превышает показатели ОЭСР", — добавил он.





При этом в чем мы не отличаемся от развитого мира ни в чем – так это в структуре смертности: по данным главы минздрава, основное бремя заболеваемости и смертности в Казахстане, как и во всем мире, приходятся на хронические неинфекционные заболевания – болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные образования.

"В динамике смертность и заболеваемость от сердечно-сосудистых заболеваний в стране уменьшается, вместе с тем, она остается все же основной причиной смертности. Заболеваемость и смертность от злокачественных образований по сравнению с 2015 годом снизилась, однако пятилетняя выживаемость таких больных составляет 50,2 %, а в ОЭСР – 91%, при этом в динамике за десять лет выживаемость от рака в нашей стране практически не улучшилась", — пояснил Биртанов.

А вот чем мы отличаемся от всего остального мира, так это характером смертности от травм и отравлений, которая снизилась вдвое за 10 лет, но и после этого значительно превышает показатели стран ОЭСР.

"В нашей стране отмечается высокий уровень смертности от травм, несчастных случаев и отравлений на догоспитальном этапе, из них 90 % — до приезда бригад скорой медицинской помощи", — отметил глава минздрава.

Пояснений на тему – то ли это неотложка долго едет, то ли ее поздно вызывают – к сожалению, не последовало.

Источник: Sputnik Казахстан