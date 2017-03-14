Министр юстиции вновь напомнил о проблеме нехватки мест в моргах Казахстана

"Очень мало в последние годы вкладывалось в строительство новых моргов", - вызвался Марат Бекетаев.

В Казахстане ежегодно уменьшается младенческая и материнская смертность, увеличивается средняя продолжительность жизни, но в моргах по-прежнему не хватает мест для покойных, выяснилось на заседании правительства во вторник.



Не успел министр здравоохранения завершить свой доклад по поводу реализации госпрограммы "Денсаулык", как с "вопросом-выступлением" вызвался министр юстиции Марат Бекетаев.





"Вопрос-выступление" также касался финансовой части программы, только, мягко говоря, отнюдь не "живой" ее части. И заставил вспомнить спич дяди Мити из кинофильма "Любовь и голуби" про то, что покойного в специфических учреждениях "положено держать три дня, но в морге нет местов".





"В последние годы много денег вкладывается в новые роддома, в больницы, — напомнил глава минюста.





— Недавно была передана судебно-медицинская экспертиза Министерству юстиции, и я хотел бы обозначить проблему, что очень мало в последние годы вкладывалось в строительство новых моргов. В какой-то момент перестало этому уделяться достаточно внимания, но это очень важный вопрос, особенно для крупных городов. Я хотел бы обратиться к акимам, этот вопрос также рассмотреть в местных бюджетах. А может даже обратиться с заявкой в республиканский бюджет", — добавил он.





Биртанов, с выводами которого об улучшении медико-санитарного обслуживания в стране сама тема нехватки мест в моргах изрядно шла вразрез, пообещал "проработать этот вопрос".



