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О применении контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ДГД по Костанайской области, 14 марта 2017 г.)

Фискальные данные являются основным источником сведений по обороту наличных денежных средств в государстве, соответственно от их достоверности зависит то, насколько государство контролирует внутреннюю экономику страны. При этом фальсификация и сокрытие фискальных данных является основным инструментом функционирования теневой экономики.

Одним из ключевых средств противодействия теневой экономике является организация передачи фискальных данных в режиме «онлайн» от продавца в органы государственных доходов.

С этой целью внесены изменения в налоговое законодательство, согласно которым реализаторы нефтепродуктов и алкогольной продукции при торговых операциях посредством денежных расчетов с 1 июля 2015 года обязаны применять контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1129 дополнительно утвержден перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики обязаны обеспечить применение ККМ с ФПД с 1 января 2016 года.

ККМ с ФПД обязаны применять налогоплательщики, имеющие техническую возможность подключения к оператору фискальных данных (ОФД), которым признано АО Казахтелеком.

Согласно данным, представляемым АО «Казахтелеком», в Костанайской области установлены 45 налогоплательщиков, применяющих ККМ, которые не включены в Государственный реестр в качестве моделей ККМ с ФПД. То есть, данные лица при передаче данных о денежных расчетах применяют фискальные регистраторы с помощью программного обеспечения «Фискальный драйвер», разработанного АО «Казахтелеком».

По состоянию на 10 марта 2017 года девятью налогоплательщиками полностью заменено ПО «Фискальный драйвер» на ККМ с ФПД.

Обращаем внимание, что программное обеспечение «Фискальный драйвер» подлежит к замене.

Требования органов государственных доходов в установке новых ККМ является законной мерой.

Доводим до сведения всех налогоплательщиков, что согласно части 1 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК) неприменение ККМ при осуществлении на территории Республики Казахстан денежных расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение ККМ, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования, влечет предупреждение.

Частью 2 данной статьи КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В связи с вышеизложенным, всем налогоплательщикам, обязанным применять ККМ с ФПД, находящимся на территории городов, а также непосредственно в районных центрах, необходимо предпринять все меры по подключению ККМ к порталу ОФД.


14 марта 2017, 13:14
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Костанайской области

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