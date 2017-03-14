В России школьница решила убить 40 человек, начитавшись книг про маньяков

В Екатеринбурге произошел шокирующий случай в одной из школ - ученица в туалете учебного заведения попыталась зарезать одноклассницу. Девочку спасло то, что нож оказался тупым , пишет , пишет "Комсомольская правда"





Учителя рассказывают, что до пятого класса Вероника (имя изменено) была отличницей и любимицей педагогов. Семья числилась на хорошем счету, мама девочки работает директором одной из местных аптек.





После окончания начальной школы мама с бабушкой увезли Нику в Пятигорск, где она проучилась год. После возвращения в родной город, школа с радостью приняла любимую ученицу обратно, однако девочка к тому времени сильно изменилась. Она стала замкнутой, начала хуже учиться. Раньше Вероника занималась карате, но бросила спорт, у нее стало меньше друзей.





Недавно восьмиклассница на целую неделю пропала из школы, а когда вернулась устроила кровавые разборки со своей одноклассницей.





Источник рассказал изданию, что Вероника на перемене зашла в туалет с двумя своими одноклассницами. Там она сказала, что будет проводить психологический эксперимент и попросила одну из девочек выйти. Когда та ее послушала, Ника достала нож и ударила им свою одноклассницу Полину в живот. К счастью, нож оказался тупой, поэтому девочка травм не получила. После этого Ника ударила Полину уже по горлу. У девочки пошла кровь. Учитель услышала крик и зашла в туалет. Она увидела, что Ника сидит на корточках с ножом в руках. Она ее уговорила его отпустить.





Когда силовики начали расспрашивать девочку о том, что сподвигло ее на такой страшный поступок, они обомлели от ответа школьницы.





- Девочка сказала учителям, что начиталась книг про серийных убийц и решила стать одним из них, потому что их никогда не находят, - продолжают силовики. - Она сказала: "Я пошла убивать. У меня есть список из 40 жертв и Полина была в нем первой". Девочка также увлекается фэнтези.









Только после этого выяснилось, что всю неделю Ника была на лечении у психотерапевта. Школьница до сих пор продолжает принимать препараты. Учителя предполагают, что на фоне их приема такое ЧП и произошло. Сейчас школьницу временно отстранили от занятий.





Пострадавшую госпитализировали. Степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда будет установлена по результатам судебно-медицинского освидетельствования. Буйной школьницей уже занялись следователи. Возбуждено уголовное дело.



