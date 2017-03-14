Экс-аким Карагандинской области назначен председателем Счетного комитета

Указом главы государства Нурмухамбет Абдибеков назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

«Назначить Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича Председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, освободив от должности акима Карагандинской области», - сообщается на сайте президента.

Нурмухамбет Абдибеков родился 21 декабря 1961 года в г. Аркалык Костанайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский горный институт (1984)

Горный инженер

Трудовой стаж:

· Сменный мастер горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (24.09.1984-01.02.1986);

· И.о. начальника участка горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (01.02.1986-17.08.1987);

· Горный мастер участка горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (17.08.1987-03.12.1989);

· Аспирант Московского горного института (г. Москва) (14.12.1989-21.06.1993);

· Старший научный сотрудник лаборатории прогнозирования объемов комплексного использования минерального сырья Научного центра комплексного освоения минерального сырья Западного Отделения Национальной Академии Наук Республики Казахстан (г. Актюбинск) (23.08.1993-03.01.1995);

· Заместитель директора Малого частного предприятия «Кайсаржан» (04.01.1995-14.02.1996);

· Начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса и разработки минеральных ресурсов Управления промышленности и торговли акимата Актюбинской области) (15.02.1996-31.05.1997);

· Начальник отдела внешнеэкономической политической инвестиции, первый заместитель начальника Управления экономики акимата Актюбинской области (10.06.1997-25.05.1998);

· Начальник индикативного Управления экономики акимата Актюбинской области (07.10.1998-22.11.2002);

· Директор Департамента экономики и индикативного планирования акимата Актюбинской области (22.11.2002-17.03.2003);

· И.о. директора Департамента Департамент индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (13.03.2003-17.04.2003);

· Директор Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (17.04.2003-03.09.2003);

· Начальник Главного управления экономики и поддержки предпринимательства Атырауской области (03.09.2003-15.10.2004);

· Заместитель акима Актюбинской области акимата Актюбинской области (15.10.2004-22.12.2007);

· Заместитель председателя Правления АО «НК «СПК «Батыс» (21.12.2007-20.10.2009);

· И.о. директора Департамента стратегии развития космической деятельности Национального космического Агентства Республики Казахстан (г. Астана) (20.10.2009-11.2009);

· Председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (28.12.2009-31.03.2010);

· Вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (01.04.2010-07.2011);

· Аким города Актобе (07.2011-02.2012);

· Первый заместитель акима Актюбинской области (02.2012-06.2014);

· Аким Карагандинской области (с 20.06.2014)

Напомним, в Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов.