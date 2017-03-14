Атырауский НПЗ перешел на выпуск летнего дизтоплива

С 10 марта блок гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива комбинированной установки Атырауского НПЗ переведен на летний режим эксплуатации, сообщает отдел по связям с общественностью АНПЗ, передает МИА «Казинформ».

Таким образом, налажен выпуск экологически чистого летнего дизельного топлива с предельной температурой фильтруемости минус 5 градусов.

В результате перехода на летний режим работы повысится производительность установки, увеличится выпуск дизельного топлива за счет снижения выхода продуктов реакции депарафинизации (стабильного бензина, нестабильного бензина, технологического газа), снизится потребление водородосодержащего газа на установку.