Выявлен ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов в размере 54 568 910 786 тенге

По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, следственно-оперативной группой Службы экономических расследований КГД Министерства финансов РК окончено досудебное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной преступной группы по факту регистрации 84 (восьмидесяти четырех) коммерческих организаций, имеющих цель освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытие иной запрещенной деятельности, причинившее особо крупный ущерб государству, а также незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт иных платежных документов.

Суть разработанного членами организованной группы плана преступной деятельности состояла в том, что зарегистрированным с использованием документов ряда граждан, находящихся в заблуждении относительно преступных намерений членов организованной группы, в управлениях государственных доходов юридическим лицам, имеющим организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью, открывались расчетные счета в филиалах банков, расположенных в городе Алматы, после чего с указанными выше целями на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность.

Полученные денежные средства снимались наличными по чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции.

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности организаторами и руководителями организованной группы заранее была разработана структура, распределены роли и обязанности, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам организованной группы на получением наличных денежных средств, определен порядок получения и передач наличных денежных средств, изготовлены печати создаваемых лжепредприятий.

В ходе досудебного расследования установлено, что организованной преступной группой, состоящей из более 20 (двадцати) человек, через расчетные счета, открытые в банках второго уровня города Алматы по 84 (восьмидесяти четырем) субъектам частного предпринимательства проведены транзакции и обналичено 159 227 496 716 тенге («имущественная» выгода ОПГ составила - 6% от обналиченной суммы денежных средств, что составляет 9 553 649 802 тенге).

Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54 568 910 786 тенге.

По результатам работы следственно-оперативной группы возмещено ущерба в бюджет государства на сумму 5 107 407 171 тенге от 2293 юридических лиц, наложены аресты на денежные средства, находящиеся в ячейках лжепредприятий на общую сумму 240 982 675 тенге.

Таким образом, следственно-оперативной группой Службы экономических расследований КГД Министерства финансов РК окончено многоэпизодное уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов государству.