Казахстан будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций
14 марта 2017, 13:53
Ведущие эксперты в сфере исламского финансирования отмечают большие достижения Казахстана.
Казахстан будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций. Об этом в интервью журналистам заявил управляющий МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов в кулуарах Исламского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня проводим конференцию по развитию исламского финансирования. Астана впервые стала площадкой для обсуждения этого вопроса в рамках рынка стран СНГ», - сказал Кайрат Келимбетов.
Он также отметил, что ведущие эксперты в сфере исламского финансирования отмечают большие достижения Казахстана.
«Эти успехи признаны, но, тем не менее, как дальше развивать систему исламского финансирования, исламский банкинг в наших странах, это очень активно обсуждалось. У нас сегодня присутствовали представители стран Центральной Азии, представители России, и мы хотели бы позиционировать Астану, как ведущую платформу по развитию исламского финансирования. В целом, исламское финансирование является одним из приоритетов развития МФЦА. Исламское финансирование - это возможность привлечения инвестиций из ключевых стран, развитых стран. Это не только традиционно исламские страны, но и такие страны, как Великобритания, Гонконг, Япония. Они сейчас активно развивают этот вид инструмента, Казахстан тоже будет использовать эту возможность для привлечения инвестиций в нашу страну», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.
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