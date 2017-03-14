Казахстан будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций. Об этом в интервью журналистам заявил управляющий МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов в кулуарах Исламского форума, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Мы сегодня проводим конференцию по развитию исламского финансирования. Астана впервые стала площадкой для обсуждения этого вопроса в рамках рынка стран СНГ», - сказал Кайрат Келимбетов.





Он также отметил, что ведущие эксперты в сфере исламского финансирования отмечают большие достижения Казахстана.





«Эти успехи признаны, но, тем не менее, как дальше развивать систему исламского финансирования, исламский банкинг в наших странах, это очень активно обсуждалось. У нас сегодня присутствовали представители стран Центральной Азии, представители России, и мы хотели бы позиционировать Астану, как ведущую платформу по развитию исламского финансирования. В целом, исламское финансирование является одним из приоритетов развития МФЦА. Исламское финансирование - это возможность привлечения инвестиций из ключевых стран, развитых стран. Это не только традиционно исламские страны, но и такие страны, как Великобритания, Гонконг, Япония. Они сейчас активно развивают этот вид инструмента, Казахстан тоже будет использовать эту возможность для привлечения инвестиций в нашу страну», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.