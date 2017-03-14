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Новости за сегодня

Министр юстиции вновь напомнил о проблеме нехватки мест в моргах Казахстана

 

В Казахстане ежегодно уменьшается младенческая и материнская смертность, увеличивается средняя продолжительность жизни, но в моргах по-прежнему не хватает мест для покойных, выяснилось на заседании правительства во вторник.

Не успел министр здравоохранения завершить свой доклад по поводу реализации госпрограммы «Денсаулык», как с «вопросом-выступлением» вызвался министр юстиции Марат Бекетаев.

«Вопрос-выступление» также касался финансовой части программы, только, мягко говоря, отнюдь не «живой» ее части. И заставил вспомнить спич дяди Мити из кинофильма «Любовь и голуби» про то, что покойного в специфических учреждениях «положено держать три дня, но в морге нет местов».

«В последние годы много денег вкладывается в новые роддома, в больницы, — напомнил глава минюста.

— Недавно была передана судебно-медицинская экспертиза Министерству юстиции, и я хотел бы обозначить проблему, что очень мало в последние годы вкладывалось в строительство новых моргов. В какой-то момент перестало этому уделяться достаточно внимания, но это очень важный вопрос, особенно для крупных городов. Я хотел бы обратиться к акимам, этот вопрос также рассмотреть в местных бюджетах. А может даже обратиться с заявкой в республиканский бюджет», — добавил он.

Биртанов, с выводами которого об улучшении медико-санитарного обслуживания в стране сама тема нехватки мест в моргах изрядно шла вразрез, пообещал «проработать этот вопрос».

 

14 марта 2017, 13:46
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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