"Кайрат" оштрафовали на 300 тысяч тенге из-за поведения болельщиков

Алматинский «Кайрат» оштрафован на 300 тысяч тенге из-за поведения болельщиков после матча второго тура премьер-лиги с кокшетауским «Окжетпесом». Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета,сообщает 24.kz





Кроме того, на главного тренера «Кайрата» Кахабера Цхададзе наложена санкция виде штрафа в размере 150000 тенге. Причина - выход во время матча с «Окжетпесом» за пределы технической зоны без разрешения судьи, пишет Vesti.kz.





Также на КДК были приняты следующие решения:





«Тараз» - «Шахтер»





Дисквалифицирован игрок футбольного клуба «Тараз» Эргашев Д. на 3 матча - за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Эргашева Д. определено 9 марта.





«Ордабасы» - «Атырау»





В соответствии со ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру ФК «Атырау» санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 тенге» - за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.