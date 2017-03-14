Японских невест прокатили на огромном деревянном фаллосе

В японском городе Нагаока прошел традиционный фестиваль Ходаре, во время которого по улицам носят огромный деревянный фаллос , передает , передает Лента.ру





Фестиваль проводится каждый год во второе воскресенье марта. Двухметровый фаллос весом 600 килограммов считается символом плодородия и благополучия.





По традиции, верхом на нем едут женщины в японских свадебных нарядах, вышедшие замуж за последний год. Участницы процессии верят, что это принесет им удачу, сделает брак счастливым и поможет зачать ребенка.





«Я присоединилась к фестивалю, потому что загадала родить здорового ребенка», — объясняет воспитательница детского сада Оминато Нацуми, прокатившаяся на деревянном фаллосе в этом году.









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