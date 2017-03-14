Японских невест прокатили на огромном деревянном фаллосе
14 марта 2017, 14:05
Двухметровый фаллос весом 600 килограммов считается символом плодородия и благополучия.
В японском городе Нагаока прошел традиционный фестиваль Ходаре, во время которого по улицам носят огромный деревянный фаллос, передает Лента.ру.
Фестиваль проводится каждый год во второе воскресенье марта. Двухметровый фаллос весом 600 килограммов считается символом плодородия и благополучия.
По традиции, верхом на нем едут женщины в японских свадебных нарядах, вышедшие замуж за последний год. Участницы процессии верят, что это принесет им удачу, сделает брак счастливым и поможет зачать ребенка.
«Я присоединилась к фестивалю, потому что загадала родить здорового ребенка», — объясняет воспитательница детского сада Оминато Нацуми, прокатившаяся на деревянном фаллосе в этом году.
Кадры с места события - Ruptly
Фото: wikimedia.org
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