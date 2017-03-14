Все управляющие директора «СК-Фармация» освобождены от должностей

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал увольнение руководства «СК-Фармация», которое Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства были освобождены от должностей не только глава компании «СК-Фармация», но и все управляющие директора. Назначены новые управляющие директора. (...) Четыре управляющих директора и председатель были освобождены от занимаемых должностей. Итого пять человек», - сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Правительстве.

Как ранее сообщалось, Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства в начале февраля назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения - ТОО «СК-Фармация».

«Фармация» - единый дистрибьютор, которому государственные деньги даются, и он распределяет деньги на закуп. Это стало мафией. Они не дают возможность строить фармацевтические фабрики», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, после критики Президента РК подал заявление об увольнении руководитель «СК-Фармации». В период с 2010 по 2015 годы ТОО незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарств единым лотом, его оштрафовали на 1,3 млрд тг за нарушение антимонопольного законодательства.