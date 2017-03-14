Н.Нигматулин принял посла Великобритании

Сегодня в Парламенте состоялась встреча Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кэролин Браун, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Затронув в состоявшейся беседе политические аспекты сегодняшнего дня, стороны выделили приоритеты работы Астаны в Совете Безопасности ООН и значение в связи с этим политического обращения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Как отмечено в разговоре сторон, значимым для Казахстана стало проведенное по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. перераспределение полномочий между ветвями государственной власти.

Посол Кэролин Браун дала позитивную оценку преобразованиям, создающим новые предпосылки для динамичного развития Казахстана.

- Я поздравляю с конституционной реформой, - отметила Посол Великобритании.

В состоявшейся беседе отмечено, что объем внешнеторгового оборота за 2016 год между обеими странами составил 1,2 млрд. долларов США. Являясь одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, Великобритания довела общий объем прямых британских инвестиций в экономику Казахстана до более чем 12 млрд. долл. США (с 2005 года по сентябрь 2016 года).

Говоря о том, что британский бизнес широко представлен в казахстанской экономике, Спикер Палаты отметил:

- Мы заинтересованы в участии британского капитала в реализации индустриально-инновационных проектов в Казахстане в рамках Новой экономической политики и масштабной Программы индустриально-инновационного развития.

В связи с этим в беседе сказано о том, что совместно с Лондонским Сити ведется работа по созданию и развитию

Международного финансового центра в г.Астана, который будет действовать на принципах английского права с льготным налоговым режимом и независимым финансовым судом.

Особое значение в разговоре придано предстоящей в Астане международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что британский павильон будет пользоваться большой популярностью среди казахстанцев и зарубежных гостей.

Как отмечено в беседе, важно укрепление взаимодействия между странами как в рамках совместной работы на международной арене путем проведения регулярных консультаций, координации действий в различных международных структурах.

Н.Нигматулин и К.Браун подчеркнули роль парламентской составляющей, необходимость обмена опытом в законотворческой деятельности и совместных усилий для поиска ответов новым вызовам и угрозам.