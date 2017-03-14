ФАС подготовила проект закона о взимании НДС с иностранных онлайн-магазинов

Широкое обсуждение законопроекта, по словам представителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ начнётся «в ближайшие месяц-два»

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявил журналистам, что его ведомство готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-магазинов и начнет обсуждение с заинтересованными ведомствами в течение месяца-двух:

«Мы сейчас такой законопроект делаем. Вопрос в стадии обсуждения, рассматривается наряду с предложениями по совершенствованию механизма взимания таможенных платежей.

Уже есть текст законопроекта на этот счет, но мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы, которая существует в ФАС, вместе с нашими коллегами из ФНС, Минфина и участниками рынка».

С предложением обязать зарубежных онлайн-ритейлеров вставать на налоговый учет в России и платить налог на добавленную стоимость в июне 2016 года выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Представители АКИТ заявили, что такая мера поможет создать равные условия для российских и иностранных интернет-ритейлеров.

Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть вопрос о введении НДС и таможенных пошлин для поставок в России товаров через зарубежные онлайн-магазины. Минфин предложил взимать такой налог с 2018-2019 годов.

С 2017 года НДС был введен для иностранных компаний, продающих через интернет электронный контент на территории России. После введения так называемого налога на Google ряд компаний уведомили российских клиентов о повышении цен на 18 процентов — размер ставки НДС.

Интернет-отрасль и многие эксперты выступили против введения НДС на трансграничные покупки. По их мнению, это взвинтит цены, но вряд ли поможет российским компаниям в конкурентной борьбе с заграничными.