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Новости за сегодня

Утверждены Правила получения, учета, хранения, выдачи акцизных и учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан

В соответствии с пунктами 5-1 и 5-2 статьи 653 Налогового кодекса лица, осуществляющие импорт алкогольной продукции в Республику Казахстан, представляют обязательство о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан.

Обязательство импортера о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан представляется в территориальное подразделение уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы до получения учетно-контрольных марок.

В случае непредставления импортером обязательства о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан учетно-контрольные марки импортеру не выдаются.

В соответствии с вышеуказанным, приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2017 года № 80 утверждены:

1) Правила получения, учета, хранения, выдачи акцизных и учетно-контрольных марок и представления обязательства, отчета импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан;

2) Правила учета обязательства импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан;

3) Размер обеспечения обязательства импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2017 года.

Наряду с этим, приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 591 признан утратившим силу.


14 марта 2017, 14:03
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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