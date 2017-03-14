Утверждены Правила получения, учета, хранения, выдачи акцизных и учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан
В соответствии с пунктами 5-1 и 5-2 статьи 653 Налогового кодекса лица, осуществляющие импорт алкогольной продукции в Республику Казахстан, представляют обязательство о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан.
Обязательство импортера о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан представляется в территориальное подразделение уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы до получения учетно-контрольных марок.
В случае непредставления импортером обязательства о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан учетно-контрольные марки импортеру не выдаются.
В соответствии с вышеуказанным, приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2017 года № 80 утверждены:
1) Правила получения, учета, хранения, выдачи акцизных и учетно-контрольных марок и представления обязательства, отчета импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан;
2) Правила учета обязательства импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан;
3) Размер обеспечения обязательства импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2017 года.
Наряду с этим, приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 591 признан утратившим силу.
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