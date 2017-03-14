Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Экибастузе зарезали 23-летнего парня

14 марта 2017, 14:26

По данному факту проводится досудебное расследование.


В Экибастузе задержан предполагаемый убийца молодого парня, чье тело было обнаружено в 19-м микрорайоне.


Как сообщили в областном ДВД, полицейскими Экибастуза по горячим следам по подозрению в совершении убийства 23-летнего мужчины задержан и водворен в ИВС 28-летний экибастузец.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).

Источник: pavlodarnews.kz
Видео Instagram poleznyi_ekibastuzets



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...