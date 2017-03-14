В Экибастузе зарезали 23-летнего парня
14 марта 2017, 14:26
По данному факту проводится досудебное расследование.
В Экибастузе задержан предполагаемый убийца молодого парня, чье тело было обнаружено в 19-м микрорайоне.
Как сообщили в областном ДВД, полицейскими Экибастуза по горячим следам по подозрению в совершении убийства 23-летнего мужчины задержан и водворен в ИВС 28-летний экибастузец.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).
Источник: pavlodarnews.kz
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