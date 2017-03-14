В Экибастузе зарезали 23-летнего парня

В Экибастузе задержан предполагаемый убийца молодого парня, чье тело было обнаружено в 19-м микрорайоне.









Как сообщили в областном ДВД, полицейскими Экибастуза по горячим следам по подозрению в совершении убийства 23-летнего мужчины задержан и водворен в ИВС 28-летний экибастузец.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).



