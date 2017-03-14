В Актобе нашли 30 тысяч неучтенных жителей

Об этом сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев на встрече с министром труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz

Многие дома в садоводческих коллективах числятся как нежилые. Их население не имеет регистрации, и соответственно не учтены. В основном это сельские переселены и оралманы, которые переехали в город в поисках работы. Однако без регистрации, как сообщила руководитель отдела по социальной защите населения, люди не могут встать на учет в центр занятости и претендовать на льготы и пособия. В прошлом году члены садоводческих обществ смогли приватизировать свои земельные участки, а их дома перешли в жилой фонд. Однако те, кто не успел приватизировать живут в надежде на повторную легализацию.





«70 тысяч жителей у нас самозанятые. Часть из них непродуктивно. С ними мы работаем. Но у нас менталитет такой, люди скрывают, что не работают. Мы пытаемся навести учет. И в ходе обхода дачных участков выявили неучтенных около 30 тысяч человек», сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев.



