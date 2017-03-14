В акимате Астаны рассказали о незаконности программы «Надежное жилье DOMI.KZ»

В Казахстане участились случаи разного рода «выгодных предложений» для приобретения строящегося или планируемого к стройке жилья.

Компании предлагают различные программы со льготными условиями, передает передает BNews.kz





Вопрос реализации жилья без учета требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» рассмотрен на МВК при акимате Астаны.





На заседание МВК были приглашены руководитель компании «Надежное жилье DOMI.KZ» Абзал Саманов, который занимается строительством жилого комплекса «Рамазан» и директор ТОО «Жетысу ЖК» Ж.Толегенов.





В ходе рассмотрения вопроса установлено, что действия компании «Надежное жилье DOMI.KZ» противоречат Закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве».





«Напомним, что в целях защиты интересов граждан при возникновении правоотношений, когда одна сторона строит жилой дом и передает жилые или нежилые помещения, а другая производит оплату и принимает эти помещения, государством установлены гарантированные механизмы приобретения жилья в строящихся объектах (когда объект строительства имеет гарантию Фонда гарантирования либо разрешение акимата на привлечение средств граждан)», - прокомментировали в акимате Астаны.

Правоотношения застройщика и дольщика регулируются только Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве».





«Однако каких-либо разрешительных документов на привлечение средств граждан в строительство жилья и гарантий Фонда гарантирования у компании «Надежное жилье DOMI.KZ» и ТОО «Жетысу ЖК» не имеется», - прокомментировали в столичном акимате.

«Согласно программе «DOMI.KZ» предлагается приобретение жилья по себестоимости, в рассрочку и на условиях ипотеки, на условиях лучше, чем долевое строительство, без учета норм закона, путем вступления в кооператив.





Кроме того, у компании «Надежное жилье DOMI.KZ» с застройщиком ЖК «Рамазан» ТОО «Жетысу ЖК» каких-либо письменно заключенных соглашений не имеется», - отметили в пресс-службе ведомства.





При этом активно распространяется информация компанией «Надежное жилье DOMI.KZ» на официальном сайте «DOMI.KZ» и социальных сетях в Facebook, Instagram о возможности приобрести жилье на выгодных условиях.





Руководителям компаний управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны было вручено уведомление о недопустимости нарушения Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве», также представителем прокуратуры города озвучено предостережение о негативных последствиях такого рода механизмов для привлечения средств граждан, - сообщили в госоргане.





Напомним, для решения проблемы обманутых дольщиков в 2007-2010 годах государством были выделены огромные средства из бюджета на завершение строительства проблемных объектов.





«В этой связи, прежде чем подписывать документы и соглашаться на какие-либо условия, необходимо тщательно все изучить, поискать информацию о той или иной программе, о застройщике, при необходимости проконсультироваться с юристами, финансистами или обратиться в соответствующие государственные органы», комментирует в Facebook АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».

Фонд гарантирования жилищного строительства сообщает, что с введением в действие 10 октября 2016 года Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» все граждане, желающие участвовать в долевом строительстве, должны убедиться, что у застройщика имеется гарантия этого фонда либо разрешение акимата на привлечение денег дольщиков.





Фонд, являясь государственной организацией, по закону берет на себя обязательство по завершению строительства жилых домов, если на это не хватит средств у самого застройщика.





«Помните, что сделка с застройщиком или уполномоченной компанией заключается только на основании договора долевого участия в жилищном строительстве. Все иные формы договоров считаются недействительными (к примеру, договор инвестирования, договор предварительной купли-продажи, договор цессии и т.д.). Никаких гарантий, что вам передадут жилье должным образом, эти договоры не несут. Кроме того, законодательством не предусмотрены меры по защите прав граждан, заключивших договоры, противоречащие закону», - предупреждают в фонде.

«Поэтому, как бы ни красиво писали «сомнительные» фирмы о приобретении «доступного жилья», если нет гарантии фонда гарантирования или разрешения акимата, просим обходить стороной эти предложения. По фактам таких предложений просим обращаться в органы прокуратуры РК», - отметили на своей странице в Facebook специалисты фонда.





Если застройщик либо уполномоченная компания уверяют о наличии гарантии фонда, следует убедиться в достоверности данной информации на официальном сайте фонда. В данное время раздел, на котором доложна быть информация о стройкомпаниях, получивших гарантию фонда, пуст.



