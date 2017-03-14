Врачи рассказали о состоянии мальчика, сбитого полицейской машиной в Алматы
14 марта 2017, 14:34
Перелома костей черепа, по словам специалиста, у мальчика не обнаружено.
В Управлении здравоохранения города Алматы специалисты прокомментировали состояние ребенка, пострадавшего во время ДТП 13 марта на ул. Жангильдина. В данный момент мальчик находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как удовлетворительное, передает корреспондент BNews.kz.
Мальчик, пострадавший от наезда патрульной машины, получил закрытый перелом обеих костей голени.
«С места ДТП в городскую клиническую больницу №4 поступил мальчик десяти лет. После обследования он был переведен в центр детской неотложной помощи, проведено обследование, он был осмотрен всеми сотрудниками, оказана помощь. Проведен анализ крови, рентген. Проведена малая операция малоинвазивная операция по скелетному вытяжению кости, так как он получил закрытый перелом костей голени. На сегодня состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, ночь он провел спокойно», - сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Нуржан Исабеков.
Как сообщалось ранее, перелома костей черепа, по словам специалиста, у мальчика не обнаружено. Как много времени понадобится на реабилитацию и полное восстановление медики пока не могут сказать, точные результаты будут лишь по истечении 7-10 дней обследования.
Напомним, что в Алматы патрульная машина, которая преследовала нарушителя ПДД, сбила 10-летнего ребенка. Инцидент произошел утром в понедельник на улице Джангильдина. С переломом ноги мальчик был доставлен в городскую клиническую больницу №4, затем его перевезли в детскую больницу №1. Позже стало известно, что полицейского, находившегося за рулем авто, уволили.
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