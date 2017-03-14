Сагинтаев: Мы будто не поликлинику строим, а целый дворец

За последние 10 лет по поручению Президента было построено более 1000 объектов здравоохранения. Однако, по словам Премьер-министра, страна еще нуждается в таком же количестве объектов.

Выходом из этой ситуации могут стать ГЧП-проекты. Но в последнее время «увлеклись строительством огромных поликлиник, которые требуют большие затраты», передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





«Вы знаете, за последние 10 лет по поручению Президента мы построили более 1000 объектов здравоохранения. Но население растет, старые здания ветшают. Сегодня еще раз провели дополнительный анализ, нам потребуется еще столько же построить. Но за счет бюджета это практически невозможно. Здесь я поддерживаю предложение председателя Азиатского Банка Развития широко использовать ГЧП-проекты. У нас Актюбинская область в лидерах по ГЧП в здравоохранении. Но есть много проблем, необходимо пересмотреть все санитарные нормы даже. У нас очень много санитарных норм, как говорил Глава государства, будто не простая поликлиника строится, а целый дворец. Очень много непонятных норм. В советское время, помните (?), поликлиники находились на первых этажах высотных домов. В последнее время увлеклись строительством как минимум на 500 посещений, огромных дворцов, 2 га земли необходимо выделить. Здесь тоже вопрос надо пересмотреть, так как это очень дорогостоящая работа», - отметил Премьер-министр.





Решить этот вопрос Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству национальной экономики и Министерству здравоохранения.



