«Четырнадцатилетним» молодоженам из Актау на самом деле больше двадцати лет

Ергазы Мендибаев говорит, что сначала не отнёсся серьезно к интернет-шутке с его изображением.





"Мне друг прислал скриншот нашей фотографии с одного из сайтов. Мы вместе посмеялись, я не думал, что все зайдет так далеко. Через несколько дней таких скриншотов с разный интернет-ресурсов у меня было уже больше десятка. Стало уже не смешно. Жена расстроилась даже. Особенно обидно было читать комментарии, которые люди писали, не разобравшись в ситуации. Очень много негатива и оскорблений", - говорит Ергазы Мендибаев.





Жители Актау, а не Жанаозена, как говорится в распространяемой информации, Ергазы и Динара поженились в 2016 году. Тогда молодому мужу был двадцать один года, а новоиспеченной жене - двадцать лет.





"Нам и раньше не верили, что мы совершеннолетние, приходилось все время удостоверения личности показывать. А сейчас вообще проходу не дают", - говорят супруги.





Ергазы рассказывает, что его теперь узнают даже в общественном транспорте. Подходят и интересуются, действительно ли им с супругой по четырнадцать лет.





"Я хочу найти человека, который так подшутил над нами, и лично спросить, зачем он это сделал", - сказал молодой человек.



