Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Шымкентском НПЗ появится бензин стандартов Евро-4 и Евро-5

14 марта 2017, 14:41

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать повышения цен на бензин, министр ответил, что делается все возможное, чтоб этого не произошло.


Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Об этом в кулуарах дома правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент BNews.kz.

«По графику НПЗ в Шымкенте с 20-го числа встает на плановый ремонт, но это больше связано с модернизацией. Вы знаете, что в этом году первый этап Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет закончен во второй половине этого года. Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Для этого нужно наладить оборудование», - сказал Канат Бозумбаев.

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать повышения цен на бензин, министр ответил, что делается все возможное, чтоб этого не произошло.

Фото с сайта 24.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...