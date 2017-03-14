На Шымкентском НПЗ появится бензин стандартов Евро-4 и Евро-5

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать повышения цен на бензин, министр ответил, что делается все возможное, чтоб этого не произошло.

Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Об этом в кулуарах дома правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





«По графику НПЗ в Шымкенте с 20-го числа встает на плановый ремонт, но это больше связано с модернизацией. Вы знаете, что в этом году первый этап Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет закончен во второй половине этого года. Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Для этого нужно наладить оборудование», - сказал Канат Бозумбаев.





На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать повышения цен на бензин, министр ответил, что делается все возможное, чтоб этого не произошло.



