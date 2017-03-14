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Новости за сегодня

ЭКСПО-2017: писать интересно и качественно

 

В офисе организатора ЭКСПО-2017 состоялось совещание по вопросам профессионального и грамотного освещения подготовки к Международной выставке.

Председатель правления НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и руководители центральных СМИ обсудили актуальные аспекты подготовки и проведения выставки.

Ахметжан Есимов сформулировал основные задачи совещания, особо подчеркнув необходимость эффективного выполнения поручения Президента РК от 13 июля 2015 года о качественном продвижении выставки. Было отмечено, что особое внимание стоит уделить разъяснению исторической значимости предстоящей Международной специализированной выставки в Астане и значению проведения такого мероприятия для укрепления международного авторитета Казахстана.

В ходе совещания также большое внимание уделялось вопросам освещения подготовки к ЭКСПО-2017 в СМИ, соблюдения корректности публикаций и последовательности в редакционной политике.

- Мы понимаем всю важность предстоящего события, от проведения которого будет зависеть имидж Казахстана на ближайшее время, - отметил Даурен Абаев.

По мнению участников мероприятия, необходимо актуализировать комплексную программу по продвижению выставки и коррекции потребительских интересов в республиканских СМИ, которые должны ориентироваться на рядовых казахстанцев.

 

Рэм Михайлов

 

14 марта 2017, 14:44
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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