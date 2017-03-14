Столпотворения на ЭКСПО в Астане не будет, все будет организовано четко

При проектировании мы изучали международный опыт, делали определенные расчеты, я думаю, что время ожидания будет минимальным для каждого человека и столпотворения у нас не будет. Об этом журналистам сегодня сообщил директор департамента безопасности НК «Астана ЭКСПО-2017» Рустем Чакенов, передает Об этом журналистам сегодня сообщил директор департамента безопасности НК «Астана ЭКСПО-2017» Рустем Чакенов, передает Zakon.kz





Как отметил Чакенов, большое внимание в ходе выставки будет уделено входным группам, достаточное количество досмотрового оборудования позволит достаточно комфортно, надежно и безопасно пропустить всех гостей, посетителей выставки, для того, чтобы быстро они могли пройти на территорию выставки и при этом досмотру будут подвергаться буквально все входящие на предмет выявления каких-либо запрещенных предметов.





Время ожидания, по его словам, составит в пределах 20-30 минут. Но все-таки, он не исключил возможные ожидания в пиковые часы, а в обычные рабочие дни никаких таких сложностей у гостей выставки не возникнет.





Чакенов подчеркнул, что будут предусмотрены и особые проходы для лиц с ограниченными возможностями, беременных женщин, женщин с маленькими детьми.





Всего на выставке будет установлено порядка 20 тыс. различных датчиков сигнализации, прядка 2100 камер видеонаблюдения, каждый павильон выставки будет оборудован системой оповещения и сигнализацией.





Особое внимание, по его словам, будет уделено ЭКСПО-городку, в котором будут проживать гости, международные участники ЭКСПО. "...Кроме того, уже в 1 квартале будет запущен гид по безопасности, который будет включать в себя всю справочную информацию для наших гостей. Могут в формате мобильного приложения ознакомится со всей информацией по данному вопросу. Нами предусмотрен ряд тестовых учений, на которых будут отработаны все вопросы в т.ч. и по общению с иностранными гостями. Полный перечень запрещенных предметов размещен на сайте по продаже билетов. Что касается ограничений по питанию, тем более детскому питанию, таких ограничений не будет, в случае если это не стеклянная тара. По гаджетам ограничений нет", - отметил представитель НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».





Он также добавил, что основная масса приобретаемого оборудования будет предоставлена силовыми структурами в рамках спонсорской помощи, только небольшая часть приобретается за счет НК «АСТАНА ЭКСПО-2017» и по окончанию выставки все это будет передано для государственных нужд.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: tehne.com



