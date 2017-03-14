Украинская судья объяснила свой яркий макияж

Судья из Ровенской области Алла Бандура, прославившаяся в соцсетях благодаря экстравагантному макияжу и прическе , объяснила, что делала мейкап на скорую руку, чтобы успеть сфотографироваться для официального судебного издания , передает Лента.ру со ссылкой на «Сегодня».





Фото было сделано около десяти лет назад. «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф, — вспоминает судья. — Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото. Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной».





Бандура также отметила, что судья должен психологически быть готов к любым ситуациям, поэтому она не обижается на остряков, смеющихся над ней в соцсетях.





«Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — заключила она.





Фото с ровенской судьей широко разошлось по соцсетям и группам и группам в мессенджерах. Пользователи шутили, что макияж героини снимка напоминает раскрас Джокера, персонажа игры Fallout и ведьму из мультфильма "Русалочка".



