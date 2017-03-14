 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 91%

Влажность: 86%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.60

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.60

АСТАНА

Покупка

318.00

Продажа

318.50

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

На Шымкентском НПЗ появится бензин стандартов Евро-4 и Евро-5

 

Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Об этом в кулуарах дома правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент BNews.kz.

«По графику НПЗ в Шымкенте с 20-го числа встает на плановый ремонт, но это больше связано с модернизацией. Вы знаете, что в этом году первый этап Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет закончен во второй половине этого года. Со второго полугодия 2017 года на Шымкентском НПЗ будут выпускаться нефтепродукты, бензин и дизельное топливо стандартом К-4, К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Для этого нужно наладить оборудование», - сказал Канат Бозумбаев.

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать повышения цен на бензин, министр ответил, что делается все возможное, чтоб этого не произошло.

 

14 марта 2017, 15:06
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код