Солдата-срочника из Костаная убили
14 марта 2017, 15:11
Родственники получили результаты повторной экспертизы тела.
Солдата-срочника из Костаная Максата Шишимбаева убили, сообщает informburo.kz.
Костанайские эксперты уверены, что солдата-срочника убили. Родственники получили результаты повторной экспертизы тела.
"Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову. Я позвонил в Актау тем, кто занимается расследованием нашего дела, они подтвердили, что нашли три гильзы. Теперь мы точно не оставим всё просто так. После похорон выедем в Актау, чтобы на месте разбираться и требовать наказания виновных", – сказал брат солдата Ерлан Друскельдинов.
Напомним, 10 марта в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А.
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Фото: kstnews.kz
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