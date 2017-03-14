Солдата-срочника из Костаная убили

Костанайские эксперты уверены, что солдата-срочника убили. Родственники получили результаты повторной экспертизы тела.





"Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову. Я позвонил в Актау тем, кто занимается расследованием нашего дела, они подтвердили, что нашли три гильзы. Теперь мы точно не оставим всё просто так. После похорон выедем в Актау, чтобы на месте разбираться и требовать наказания виновных", – сказал брат солдата Ерлан Друскельдинов.