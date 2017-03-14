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Солдата-срочника из Костаная убили

14 марта 2017, 15:11

Родственники получили результаты повторной экспертизы тела.


Солдата-срочника из Костаная Максата Шишимбаева убили, сообщает informburo.kz.

Костанайские эксперты уверены, что солдата-срочника убили. Родственники получили результаты повторной экспертизы тела.

"Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову. Я позвонил в Актау тем, кто занимается расследованием нашего дела, они подтвердили, что нашли три гильзы. Теперь мы точно не оставим всё просто так. После похорон выедем в Актау, чтобы на месте разбираться и требовать наказания виновных", – сказал брат солдата Ерлан Друскельдинов.

Напомним, 10 марта в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А.

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Фото: kstnews.kz

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