В ДВД Астаны рассказали, как будет обеспечиваться безопасность гостей ЭКСПО 2017

Около 9 тыс. сотрудников правоохранительных, спецорганов, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны. Всего в обеспечении безопасности ЭКСПО примут участие будут обеспечивать безопасность госте и участников ЭКСПО 2017. Об этом сообщил начальник столичного ДВД Амантай Аубакиров в ходе сегодняшнего открытия отдела полиции на территории выставки, передает Zakon.kz

По словам Аубакирова, созданный на территории ЭКСПО отдел полиции отвечает всем современным требованиям, здесь будут дислоцироваться все необходимые службы, дежурная часть, следственно-оперативная группа, оперативники, дознаватели, криминалисты. Отдел будет обеспечивать деятельность по охране общественного порядка и безопасности в период проведения ЭКСПО, по завершению выставки отдел будет продолжать нести службу по охране общественного порядка на территории ЭКСПО и прилегающей территории. Примерная территория обслуживания - 45-50 тыс. населения, проживающее на этой территории.

Он также отметил, что в целях своевременного реагирования на обращения иностранных граждан с сотрудниками полиции проведены специальные обучающие курсы английскому языку.» Мы обучили английскому языку около 1000 сотрудников полиции. Часть обучения проходило за счет бюджета МВД, нам помогал акимат, школы иностранных языков Астаны безвозмездно оказывали помощь в обучении наших сотрудников», - отметил глава столичного ДВД.

Кроме того, по его словам в помощь сотрудникам полиции при проведении досмотровых мероприятий, а также решения возникающих внештатных ситуаций на территории выставки будет задействовано 428 волонтеров из числа студентов ВУЗов со знанием иностранных языков.

А в целях выявления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств на территории выставки будет задействовано 60 сотрудников кинологической службы со служебными собаками.

Для удобства прохождения миграционных процедур в аэропортах городов Астаны и Алматы, в 40 гостиницах города и Едином центре обслуживания ЭКСПО предусмотрены пункты миграционного контроля, а также для упрощения процедуры регистрации пребывающих иностранных граждан в 23 гостиницах будет организована онлайн-регистрация иностранцев через портал электронного правительства в автоматизированном режиме по электронным заявкам физических и юридических лиц.

Аубакиров также сообщил, что для оперативного реагирования на различные ситуации на территории ЭКСПО установлено более 2 тыс. камер видеонаблюдения подключенных к Центру оперативного управления ДВД города Астаны, в том числе 140 видеокамер с функцией распознавания лиц.

Татьяна Ковалева