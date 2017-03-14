 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 91%

Влажность: 86%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.60

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.60

АСТАНА

Покупка

318.00

Продажа

318.50

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Казахстан будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций

 

Казахстан будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций. Об этом в интервью журналистам заявил управляющий МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов в кулуарах Исламского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня проводим конференцию по развитию исламского финансирования. Астана впервые стала площадкой для обсуждения этого вопроса в рамках рынка стран СНГ», - сказал Кайрат Келимбетов.

Он также отметил, что ведущие эксперты в сфере исламского финансирования отмечают большие достижения Казахстана.

«Эти успехи признаны, но, тем не менее, как дальше развивать систему исламского финансирования, исламский банкинг в наших странах, это очень активно обсуждалось. У нас сегодня присутствовали представители стран Центральной Азии, представители России, и мы хотели бы позиционировать Астану, как ведущую платформу по развитию исламского финансирования. В целом, исламское финансирование является одним из приоритетов развития МФЦА. Исламское финансирование - это возможность привлечения инвестиций из ключевых стран, развитых стран. Это не только традиционно исламские страны, но и такие страны, как Великобритания, Гонконг, Япония. Они сейчас активно развивают этот вид инструмента, Казахстан тоже будет использовать эту возможность для привлечения инвестиций в нашу страну», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.

 

14 марта 2017, 15:15
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код