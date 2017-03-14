Mercedes раскрыл подробности о гибридном гиперкаре

На международном автосалоне в Женеве глава Mercedes-AMG GmbH Тобиас Мёрс раскрыл новые подробности о гиперкаре, который придворный тюнер «Мерседеса» представит этой осенью, чтобы отметить собственное пятидесятилетие. Мы уже знали, что двухместный автомобиль под кодовым именем Project One получит гибридную установку, состоящую из «формульного» 1,6-литрового V6 и вращающих переднюю ось электромоторов. Теперь босс AMG рассказал, что ДВС будет раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту, а его ресурс составит только 50 тысяч километров – после такого пробега двигатель придется отправить на капитальный ремонт либо заменить.





Хотя речь идет о машине для общих дорог, вряд ли кто-то станет ездить на ней каждый день, поэтому ремонт – проблема очень отдаленного будущего. Во всяком случае, покупателей Mercedes-AMG Project One показатель в 50 000 км не отпугнул – его прошлой осенью Тобиас Мёрс говорил, что большая часть запланированных к производству экземпляров уже распродана по предзаказам. Теперь он уточнил: всего будет построено 275 гиперкаров, каждый обойдется минимум в 2 миллиона 275 тысяч евро. Поставки автомобилей клиентам начнутся в 2019 году.





Кстати, из мира «Королевских гонок» Mercedes-AMG Project One позаимствовал не только ДВС, но и многие другие компоненты, включая батареи, которые будут питать электрический привод. По словам Тобиаса Мёрса, это самые дорогие аккумуляторы на планете. Характеристики силовой установки пока держатся в секрете, но ожидается, что ее совокупная отдача составит около 1000 л.с.





Дизайн Project One также не раскрыт – была выпущена лишь пара тизеров. Однако в конце января Mercedes-Benz опубликовал большую подборку фотографий работ своих студий передового дизайна – Advanced Design Studios. Среди уже знакомых концептов затесалась неизвестная модель, похожая на те самые тизеры. Эти снимки дают лучшее на сегодняшний день представление о том, как будет выглядеть гиперкар. Все подробности узнаем в сентябре, когда Mercedes-AMG официально представит новинку на автосалоне во Франкфурте.



