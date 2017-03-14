Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область
14 марта 2017, 15:38
О целях поездки президента пока не сообщается.
Президент прибыл в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.
"Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область" - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня президент уже посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. После чего в области был назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов. Занимавший ранее пост акима Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Фото с 7news.kz
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