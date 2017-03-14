На трассе в Актобе загорелся пассажирский автобус
14 марта 2017, 15:45
На место пожара выехали сотрудники ЧС.
На трассе Актобе-Хромтау загорелся междугородний автобус, в котором ехали пассажиры, сообщает "Мой ГОРОД" со ссылкой на одного из пассажиров.
"Звонок о пожаре в пассажирском автобусе поступил в 12-15 по местному времени. На место пожара выехали сотрудники ЧС, пока другой информации нет", - сообщила пресс-секретарь областного ДЧС Динара Атыраубаева.
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