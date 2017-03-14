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На трассе в Актобе загорелся пассажирский автобус

14 марта 2017, 15:45

На место пожара выехали сотрудники ЧС.


На трассе Актобе-Хромтау загорелся междугородний автобус, в котором ехали пассажиры, сообщает "Мой ГОРОД" со ссылкой на одного из пассажиров.

"Звонок о пожаре в пассажирском автобусе поступил в 12-15 по местному времени. На место пожара выехали сотрудники ЧС, пока другой информации нет", - сообщила пресс-секретарь областного ДЧС Динара Атыраубаева.


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