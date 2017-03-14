Во Франции приемный отец домогался не менее 15 приемных детей

По меньшей мере 15 детей подверглись насилию в приемной семье во французском департаменте Сена и Марна , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.





Как пишет газета, на прошлой неделе суд предъявил обвинения 55-летнему отцу семьи Паскалю А. в совершении сексуального насилия в отношении детей под его опекой. Он свою вину отрицает. Его жена Клэр А. признала, что "присутствовала при многочисленных сценах домогательств". На данный момент приемная мать находится под юридическим контролем за укрывательство.





Как сообщает издание, супруги являются создателями Ассоциации социальных работников департамента.





Расследование в связи с аналогичными подозрениями в отношении Паскаля уже было начато в 2010 году. Однако до судебного разбирательства не дошло. Летом 2016 года было начато предварительное расследование по делу о домогательстве в отношении шести детей со стороны Паскаля на посту социального работника. Прокуратура департамента от комментариев воздержалась.



