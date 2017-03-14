Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 318,13, RUBKZT_TOD = 5,3998, CNYKZT_TOМ = 46,0800, USDKZT_0_002 = +5,1359 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 318,13 тенге за доллар США при объеме торгов 50 250 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3998 тенге за рубль при объеме торгов 47 300 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,0800 тенге за юань, объем торгов - 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 317,96 тенге за доллар (-0,11 тенге), суммарный объем торгов - 127 100 тыс. USD (+27 450 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1359 % годовых при объеме торгов 1 094 100 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 23 банка.