Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как девушка с "купленными" правами на права сдавала

14 марта 2017, 15:53

На записях запечатлена сдача обеих частей экзамена.


ДВД Алматинской области предоставил видео того, как прославившаяся менее чем за сутки 20-летняя жительница региона сдавала на права, передает Zakon.kz.

На двух записях запечатлено, как Айгерим Фазылова сдавала в Алматинской области теоретическую и практическую часть экзамена. Напомним, сдать успешно девушке удалось со второго раза. При этом, как стало известно, девушка оттачивала навыки вождения за границей, в Малайзии. Как пояснил ее отец, Айгерим брала там машину напрокат.

По факту появления сообщения о том, что права были куплены проводится проверка. А пока девушка попросила прощения у полицейских за свою оплошность.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...