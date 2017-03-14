Как девушка с "купленными" правами на права сдавала
14 марта 2017, 15:53
На записях запечатлена сдача обеих частей экзамена.
ДВД Алматинской области предоставил видео того, как прославившаяся менее чем за сутки 20-летняя жительница региона сдавала на права, передает Zakon.kz.
На двух записях запечатлено, как Айгерим Фазылова сдавала в Алматинской области теоретическую и практическую часть экзамена. Напомним, сдать успешно девушке удалось со второго раза. При этом, как стало известно, девушка оттачивала навыки вождения за границей, в Малайзии. Как пояснил ее отец, Айгерим брала там машину напрокат.
По факту появления сообщения о том, что права были куплены проводится проверка. А пока девушка попросила прощения у полицейских за свою оплошность.
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