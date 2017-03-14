Экстрадированные из Китая казахстанцы осуждены за контрабанду рогов сайгаков и медвежьих лап

Приговоры китайских судов признаны на территории Казахстана и будут исполняться в соответствии с национальным законодательством.

Сегодня Генпрокуратурой РК вновь разрешен вопрос возвращения из Китая троих осужденных сограждан на родину для дальнейшего отбывания наказания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





22 февраля 2017 года Министерством юстиции Китая были удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры РКпо данному вопросу.





Граждане А. и Б. отбывали, назначенное китайским судом, наказание за контрабанду 719 штук рогов амурских сайгаков стоимостью более 3,5 млн. долларов США.





Третий гражданин С. также контрабандным путем перевез в Китай медвежью шкуру, 35 медвежьих лап и 13,71 кг кордицепса (редкий вид гриба, используемый в традиционной китайской медицине), общей стоимостью 115 тыс. долларов США.





Приговоры китайских судов признаны на территории Казахстана и будут исполняться в соответствии с национальным законодательством.





Это позволило нашим гражданам отбывать дальнейший срок наказания на родине.





Отметим, что благодаря налаженному взаимодействию с китайскими коллегами уже удалось перевести 11 казахстанцев.



