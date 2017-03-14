Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область
Президент прибыл в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.
«Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область» - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня президент уже посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. После чего в области был назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов. Занимавший ранее пост акима Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
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