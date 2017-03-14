 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 91%

Влажность: 86%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.60

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.60

АСТАНА

Покупка

318.00

Продажа

318.50

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область

 

Президент прибыл в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

«Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область» - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент уже посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. После чего в области был назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов. Занимавший ранее пост акима Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

 

14 марта 2017, 15:59
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код