Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область

Президент прибыл в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

«Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область» - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент уже посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. После чего в области был назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов. Занимавший ранее пост акима Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.