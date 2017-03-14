В Павлодаре в результате пожара в жилом доме погибла 87-летняя женщина
14 марта 2017, 16:03
Следственная группа устанавливает причины возникновения огня.
В Павлодаре в результате пожара в многоэтажном доме погибла 87-летняя женщина, передает телеканал Хабар 24.
Сообщение о возгорании в дежурную часть противопожарной службы поступило сегодня в 10 утра.
В тушении огня участвовало 7 единиц техники и более 20 человек личного состава. Было эвакуировано 25 жителей.
По информации Департамента по ЧС Павлодарской области, пожар произошел по улице Лермонтова, 94.
Огонь распространился в однокомнатной квартире на площади 10 кв. метров. Сейчас следственная группа устанавливает причины возникновения огня.
Ербол Абишев
Фото с сайта 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848736-4f17a4d86d3fcdd6ca1c0c04b0fd2c00
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...