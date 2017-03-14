Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре в результате пожара в жилом доме погибла 87-летняя женщина

14 марта 2017, 16:03

Следственная группа устанавливает причины возникновения огня.


В Павлодаре в результате пожара в многоэтажном доме погибла 87-летняя женщина, передает телеканал Хабар 24.

Сообщение о возгорании в дежурную часть противопожарной службы поступило сегодня в 10 утра.

В тушении огня участвовало 7 единиц техники и более 20 человек личного состава. Было эвакуировано 25 жителей.

По информации Департамента по ЧС Павлодарской области, пожар произошел по улице Лермонтова, 94.

Огонь распространился в однокомнатной квартире на площади 10 кв. метров. Сейчас следственная группа устанавливает причины возникновения огня.

Ербол Абишев
Фото с сайта 24.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...