В Павлодаре в результате пожара в жилом доме погибла 87-летняя женщина

В Павлодаре в результате пожара в многоэтажном доме погибла 87-летняя женщина, передает телеканал передает телеканал Хабар 24





Сообщение о возгорании в дежурную часть противопожарной службы поступило сегодня в 10 утра.





В тушении огня участвовало 7 единиц техники и более 20 человек личного состава. Было эвакуировано 25 жителей.





По информации Департамента по ЧС Павлодарской области, пожар произошел по улице Лермонтова, 94.





Огонь распространился в однокомнатной квартире на площади 10 кв. метров. Сейчас следственная группа устанавливает причины возникновения огня.





Ербол Абишев