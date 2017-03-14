В Текели пойман преступник, вскрывший сейф с 30 млн тенге

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, оперативники криминальной полиции задержали мужчину, причастного к краже, совершенной 21 февраля из торгового дома в городе Текели , передает , передает Zakon.kz





У потерпевшего, обратившегося с заявлением к местным полицейским, был взломан сейф, в котором находились 42000 долларов США, 21800 юаней, 44000 российских рублей и ювелирные изделия.





«Ущерб составил почти 30 миллионов тенге. По данному факту было начато уголовное производство, предусмотренное ст.188 ч.4 УК РК «Кража в особо крупном размере». К оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на раскрытие преступления, были подключены опытные сотрудники Текелийского ГОВД, а также областной криминальной полиции, которым в итоге удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся жителем Текели», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.





Подозреваемый мужчина в порядке ст.128 УПК РК помещен под стражу.





Изъятая у задержанного часть похищенного (иностранная валюта и ювелирные изделия) приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.



