В Текели пойман преступник, вскрывший сейф с 30 млн тенге
14 марта 2017, 16:04
Преступление было совершено в торговом доме.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, оперативники криминальной полиции задержали мужчину, причастного к краже, совершенной 21 февраля из торгового дома в городе Текели, передает Zakon.kz.
У потерпевшего, обратившегося с заявлением к местным полицейским, был взломан сейф, в котором находились 42000 долларов США, 21800 юаней, 44000 российских рублей и ювелирные изделия.
«Ущерб составил почти 30 миллионов тенге. По данному факту было начато уголовное производство, предусмотренное ст.188 ч.4 УК РК «Кража в особо крупном размере». К оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на раскрытие преступления, были подключены опытные сотрудники Текелийского ГОВД, а также областной криминальной полиции, которым в итоге удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся жителем Текели», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.
Подозреваемый мужчина в порядке ст.128 УПК РК помещен под стражу.
Изъятая у задержанного часть похищенного (иностранная валюта и ювелирные изделия) приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
фото: Комиинформ
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