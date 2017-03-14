Коррупция в отделе образования Темиртау: Озвучены подробности скандальной истории

Дело о получении взятки руководителем городского отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимовой дошло до суда. На первом заседании были озвучены подробности скандальной истории, сообщает NV





Стало известно, что ранее Бакшагуль Рахимова брала деньги с еще одного директора детского сада. Женщина просила, чтобы руководитель отдела образования подписала направление на прием ребенка. Малыша устраивали в ясли без очереди. За это Рахимова взяла 10 тысяч тенге.





«За общее покровительство» платили также еще несколько директоров темиртауских яслей. Суммы назывались некрупные. По пять тысяч тенге за раз.





Помимо этого, Бакшагуль Рахимова сговорилась с частным предпринимателем. За 80 тысяч тенге он получил возможность поставлять продукты питания в некоторые учебные организации города. Известно, что бывший руководить отдела пошла на сделку со следствием о признание вины. Теперь скорее всего наказанием для нее станет внушительный штраф, и она навсегда будет лишена права занимать должности в госучреждениях.





Напомним , экс-чиновницу взяли с поличным в ее собственном кабинете в конце января. «За общее покровительство» деньги ей передавал директор садика. Антикоррупционная служба выяснила, что это был не единичный случай.



