Президент РК провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам социально-экономического развития региона

На совещании Глава государства представил нового акима региона Ерлана Кошанова, кандидатура которого была согласована депутатами областного маслихата.

Выступая перед собравшимися, Нурсултан Назарбаев отметил экономические и социальные показатели развития страны в целом и Карагандинской области в частности.

- С момента обретения независимости экономика региона выросла в 23 раза, в эксплуатацию введено 72 объекта индустриализации. За последние пять лет в область вложено 1,7 трлн. тенге инвестиций. Снята проблема аварийных школ, решается вопрос с трехсменным обучением. В рамках Дорожной карты более 4000 человек были трудоустроены, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание процессу политических реформ в стране, подчеркнув важность аспектов сохранения президентской вертикали и повышения ответственности всех ветвей государственной власти.

Также Президент Казахстана призвал жителей области активно принимать участие в экономической модернизации страны, отметив необходимость решения ряда актуальных задач.

- Следует создать идеальный климат для привлечения инвестиций. В рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35 место по критерию легкости ведения бизнеса. Это хороший показатель, но нам необходимо продолжить работу, и в первую очередь, в регионах страны. Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса и учредим специальную ежегодную премию, которая будет вручаться в день индустриализации,- сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Глава государства акцентировал внимание на мерах по расширению границ предпринимательства, развитию государственно-частного партнёрства, субсидированию сельского хозяйства, реализации программы «Нұрлы Жер», повышению казахстанского содержания в производимой продукции, а также инновационному развитию промышленного сектора путем привлечения научно-исследовательских институтов.

- Мы должны продолжать индустриализацию с ориентиром на конкурентоспособные экспортные предприятия. Нам необходимо встраиваться в глобальную цепочку производства и сбыта товаров и услуг. Достижение этой цели возможно путем привлечения транснациональных компаний, - отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поставил задачу перед акимами страны и руководством институтов развития активизировать работу с инвесторами по дальнейшему развитию отечественных предприятий.

В завершение совещания новый аким Карагандинской области дал присягу народу и Президенту Казахстана.