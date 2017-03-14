Тело Ким Чен Нама забальзамировали в Малайзии

Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX.

Министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что тело скончавшегося месяц назад в аэропорту Куала-Лумпура брата северокорейского лидера Ким Чен Нама забальзамировано , передает , передает РИА Новости со ссылкой на малайзийскую газету Star.





"Да, это правда. Эти усилия направлены на то, чтобы сохранить тело", — сказал он, отвечая журналистам во вторник.





По его словам, для проведения процедуры тело брата лидера КНДР забрали из больничного морга в Куала-Лумпуре.





Полиция Малайзии в минувшую пятницу впервые официально подтвердила, что скончавшийся 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура гражданин КНДР Ким Чхоль был братом лидера КНДР Ким Чен Намом. Малайзийская сторона не стала сообщать, каким образом была установлена личность умершего. По данным газеты The Strait Times, личность Ким Чен Нама установили благодаря данным отпечатков пальцев, полученных от китайских властей.





Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.



