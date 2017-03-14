Jaguar начал строить передовой инженерный центр
14 марта 2017, 16:24
Впервые за 10 лет британский автопроизводитель вкладывает столь серьезную сумму в объект, не занимающийся непосредственно выпуском машин.
Компания Jaguar Land Rover приступила к реконструкции инженерно-конструкторского центра в городе Гейдон, Уорикшир. Фактически, речь идет о создании нового комплекса общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов.
Впервые за 10 лет британский автопроизводитель вкладывает столь серьезную сумму в объект, не занимающийся непосредственно выпуском машин. При этом компания развивает и другие направления: за последние годы она поучаствовала в создании Национального автомобильного инновационного центра в Университете Уорика, открыла новый центр подразделения уникальных автомобилей Special Vehicle Operations, начала наращивать мощности своего моторного завода в Вулверхэмптоне.
Кроме того, за последние годы Jaguar Land Rover сделал значительные инвестиции во все три свои британских автозавода, открыл завод в Бразилии и начал строить еще один в Словакии. Помимо этого, у британцев имеются производственные мощности в Индии – на родине владеющей обоими брендами компании Tata Motors, а также в Китае. В общей сложности за последние пять лет Jaguar Land Rover израсходовал на свое развитие свыше 11 миллиардов фунтов стерлингов и нанял более 20 тысяч человек, увеличив штат почти до 40 тысяч.
Текст: Александр Орехов
Фото: Jaguar Land Rover
Via cartimes
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