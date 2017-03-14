Назначен новый аким Мангистауской области

Сегодня, 14 марта, премьер-министр РК Быкытжан Сагинтаев представил нового акима Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы Лукпанович.

В Актау состоялась внеочередная сессия областного маслихата, в которой принял участие глава правительства РК Быкытжан Сагинтаев.

В ходе сессии премьер-министр зачитал депутатам письмо главы государства о предложении на должность акима области кандидатуры Тугжанова Ералы Лукпановича. Депутаты единогласно поддержали предложенную Президентом кандидатуру.

После завершения сессии Быкытжан Сагинтаев представил активу Мангистауской области нового главу региона.

Тугжанов Ералы ранее занимал должность Заместителя Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

Он родился 13 мая 1963 года в с. Шагатай Чапаевского района Уральской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет (1988)

Квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»

· Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан (1994)

Трудовой стаж:

· Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);

· Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);

· Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);

· Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);

· Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);

· Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);

· Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);

· Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);

· Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);

· Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);

· Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (с 02.2008)

Напомним, сегодня в Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов.