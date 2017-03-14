В Алматы перевернулась груженная горючими веществами ГАЗель
14 марта 2017, 16:25
На пр.Рыскулова из-за этого образовалась пробка.
На пр.Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием двух грузовых машин, передает Zakon.kz.
По словам очевидцев, ГАЗель двигалась в западном направлении. За ул.Кудерина перед ней резко затормозил неустановленный автомобиль. И водитель грузового авто, чтобы не врезаться в него, резко вывернул влево, прямо перед фурой. Водитель последней не сумел среагировать и столкнулся с ГАЗелью. Та от удара упала на бок.
В ГАЗели находились бочки с маслами и другие емкости с горючей жидкостью. Чтобы не произошло большого ЧП, все это вытащили из перевернувшегося авто.
А водитель, спровоцировавший аварию, не останавливаясь уехал дальше.
Из-за ДТП на пр.Рыскулова образовалась пробка, для движения остался только крайний левый ряд. Оперативно приехавшие сотрудники полиции приступили к регулированию движения и оформлению ДТП.
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