О предварительном декларировании (ДГД по Павлодарской области, 14 марта 2017 г.)

Статья 291 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» определяет, что таможенная декларация может быть подана в отношении иностранных товаров до их ввоза на таможенную территорию таможенного союза. Срок предъявления грузов составляет 30 дней. Если товары не предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию, в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ее регистрации, либо в течение этого срока введены запреты и ограничения, таможенный орган отказывает в выпуске таких товаров.

При предварительном таможенном декларировании в таможенной декларации могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру не могут быть известны декларанту до ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза и (или) их предъявления таможенному органу. Такие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров в порядке, определенном решением Комиссии таможенного союза. Если после ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза декларантом обнаруживается несоответствие стоимостных, количественных или весовых показателей, отличных от ранее заявленных, декларант вправе отозвать таможенную декларацию в порядке, предусмотренном статьей 192 Таможенного кодекса Таможенного союза.

При применении предварительного таможенного декларирования товаров выпуск товаров должен быть завершен в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предъявления товаров таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию. По желанию плательщика суммы таможенных пошлин, налогов, уплаченных при предварительном таможенном декларировании, могут использоваться при перевозке товаров в качестве сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Внедрение процедур предварительного таможенного декларирования ускоряет выпуск товаров и упрощает организационные моменты. Это позволяет участникам ВЭД, осуществляющим международные грузоперевозки, существенно сократить накладные расходы и увеличить объемы товарооборота. А так же, предоставляет возможность знать участнику ВЭД какие дополнительные меры таможенного контроля будут применены к перемещаемым товарам, что позволяет заблаговременно предоставить в таможенный орган всю необходимую информацию (по характеристикам товаров, по таможенной стоимости и т.п.). В связи с этим, предварительное декларирование можно рассматривать в качестве процедуры, стимулирующей рост объемов международной торговли, и, как следствие, экономическое развитие государства.