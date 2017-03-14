Жамишев: подходы к развитию исламского финансирования в Казахстане необходимо пересмотреть

С 1 января 2018 года внедряются новые мировые стандарты финансовой отчетности (МСФО-9), в соответствии с которыми банки будут формировать провизии не по фактически неработающим займам, а с учетом рисков предстоящих периодов.

«Выделение исламского банкинга в отдельный банкинг, как показывает практика, себя не оправдывает», отметил Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев, выступая сегодня на форуме IFN в Астане, передает zakon.kz





Исламский банкинг в Казахстане представлен одним дочерним банком «Al Hilal» (принадлежащит правительству Эмирата Абу-Даби), который был открыт еще в 2010 году, и в настоящее время занимает лишь 0,1%-ную долю от активов банковской системы страны. «Мне кажется, это показатель того, что концепция требует своего пересмотра. В противном случае через семь лет мы еще раз соберемся, и боюсь, что будут те же цифры звучать и те же призывы о необходимости развития исламского банкинга», - заметил финансист.





«Казахстан – светская страна, поэтому мне представляется, что здесь подход несколько иной может быть, чем в традиционно исламских странах. И сами по себе финансовые инструменты должны оцениваться с позиции рисков и применяться в целом в банковской системе», - убежден банкир.





С 1 января 2018 года внедряются новые мировые стандарты финансовой отчетности (МСФО-9), в соответствии с которыми банки будут формировать провизии не по фактически неработающим займам, а с учетом рисков предстоящих периодов. По мнению Б.Жамишева, с учетом внедрения МСФО-9, открывается возможность совместить в деятельности казахстанских банков инструменты классического и исламского банкинга.









Инструменты исламского банкинга можно разделить по типам на долговое, долевое финансирование, платежные и агентские услуги, и в такой классификации, продолжил глава БРК, «с точки зрения традиционного банкинга нет ничего необычного». Например, если посмотреть на такой исламский инструмент, как «Иджара», то он по своей природе схож с операционным лизингом, когда ответственность за обслуживание, обеспечение в рабочем состоянии предмета лизинга лежит на лизингодателе.





Другой инструмент, «Мурабаха», точки зрения рисков схож с торговым финансированием, в частности, с потребительскими кредитами, предоставляемыми казахстанскими коммерческими банками, когда товар продается в рассрочку без процентов, а маржа банка заложена в торговой наценке. Если же речь вести об аренде с последующем выкупом жилья, то этот инструмент по своим рискам близок к убывающей «Мушараке».





«Мне представляется, что есть возможность использовать исламские инструменты лизинговым компаниям, инвестиционным фондам, вообще, без какого-либо отдельного лицензирования, и привлекать для этих целей исламское фондирование, учитывая интерес зарубежных инвесторов к Казахстану», - резюмировал свою мысль Б.Жамишев.





По его мнению, в необходимости соответствия требованиям шариата в исламском финансировании можно разглядеть конфессиональную сторону, а можно воспринимать это как разновидность инструментов, так называемого, связанного финансирования, когда проект должен соответствовать определенным условиям.



