В СКО назначен новый аким

В Северо-Казахстанской области назначен новый аким. Им стал Кумар Аксакалов. Ранее должность акима СКО занимал Ерик Султанов.

Кумар Аксакалов ранее занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Он родился 24 августа 1965 года в с. Ленинское Ленинского района Костанайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина (1987)

Инженер-механик

Трудовой стаж:

· Главный инженер совхоза (1987-1989);

· Первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991);

· Главный инженер совхоза (1991-1992);

· Директор МГП «Новоселовка» (1992-1993);

· Заместитель генерального директора НПО «Кустанайское» (1993-1996);

· Председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» (1996-1998);

· Аким Мендыкаринского района (10.1998-10.2002);

· Аким Тарановского района (10.2002-05.2004);

· Государственный инспектор Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-08.2006);

· Заместитель акима Жамбылской области (08.2006-01.2010);

· Заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014);

· Секретарь партии «Нур Отан» (02.2014-09.2015);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 04.09.2015)

Напомним, сегодня в Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов. Также сегодня назначен новый аким Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы.