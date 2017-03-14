Попавшая в ДТП во время госпитализации беременная алматинка успешно родила

В данный момент мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним , 14 марта в первой половине дня в Алматы произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Спецтранспорт вез в больницу роженицу. В Управлении здравоохранения рассказали, чем закончилась эта история,





По сообщению пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, в Станцию скорой медицинской помощи поступил вызов, на который незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи с бортовым номером 7/25. При транспортировке беременной женщины в родильный дом произошло ДТП на мосту развязки пр.Райымбека и ул.Бокейханова.





"Учитывая состояние беременной женщины, у которой наблюдался потужной период в родах (схватки), сроком беременности 39 недель, бригада скорой медицинской помощи выехала на встречную полосу с включением свето-звуковых сигналов для своевременной доставки пациента в родильный дом. Во время движения по встречной полосе произошло столкновение, избежать которого водителю "скорой" не удалось", - сообщили в ведомстве.





На место происшествия направили другую бригаду скорой помощи. Сразу после поступления в родильный блок женщина родила в течение 15 минут. На свет успешно появилась девочка весом 3070 кг и ростом 50 см.